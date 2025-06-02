هتصرفوهم في الخير.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 في مصر للموظفين، وجاء ذلك وفقا للجدول والخريطة الزمنية المحددة لصرف الرواتب، ومن المنتظر بأن يتم صرف الرواتب لهذا الشهر بالزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة من قبل بنسبة 15% للعاملين في مختلف القطاعات بالدولة، ولذلك نقدم خلال السطور المقبلة ميعاد صرف المرتبات الخاصة بشهر يونيو وكذلك أماكن الصرف فتابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أشارت الوزارة بأن موعد صرف الرواتب لشهر يونيو للعام الحالي 2025، سيكون على مدار خمسة أيام متصة وتبدأ بشكل رسمي من يوم 23 يونيو وتستمر حتى يوم 27 يونيو الحالي 2025 علما أنه يتم الصرف للعاملين في الجهات الحكومية، كما أنه يمكن صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تكون متاحة في كافة المحافظات، أو يمكن الصرف أيضا من خلال فروع البريد المصري، أو من خلال أقرب فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية، وكذلك الصرف عبر منافذ شركة فوري.

الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

في سياق متصل، فمن المقرر بأن يكون الحد الادنى للأجور لعام 2025 في مصر بقيمة 7000 جنيه مصري، علما أنه سيتم تطبيق الحد الادنى بدء من أول شهر يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه الحكومة المصرية في وقت سابق، فيما جاء الحد الادنى الذي يتم تطبيقه حاليا على النحو التالي: