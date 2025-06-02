هل صدر قرار حكومي بتقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليكون قبل عيد الأضحى؟

ينتظر الموظفون والموظفات في الوقت الحالي قرار وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، خصوصًا بعد انتشار بضعة أخبار حول تبكير الصرف عن الموعد ليكون قبل عيد الأضحى المبارك، فهل الخبر صحيح أم لا؟ ونوضح لكم تقرير مفصل حول هذا الأمر عبر “البديل” فابقوا معنا.

حقيقة تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تقوم وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات الموظفين والموظفات شهريًا بداية من يوم الثاني والعشرين من كل شهر، وفي بعض الأحيان تقوم بتقديم الصرف في المناسبات وحدث أكثر من مرة وقدمت المالية الرواتب قبل العيد، وهذا كله دفع الجميع للبحث عن حقيقة تقديم الموعد قبل العيد، ولكن للأسف لم يصدر حتى الآن قرار بتقديم الصرف وعلى أساسه موعد الرواتب في موعدها دون أي تقديم أو تأخير، حيث الصرف في الموعد التالي:

يبدأ الصرف يوم 22 يونيو 2025 المقبل في جميع الصرافات الآلية ويستمر الصرف ليوم 26 من نفس الشهر.

الصرف يكون في موعده كل شهر وليس قبل عيد الأضحى المبارك.

زيادة مرتبات الموظفين 2025

بينا لكم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وحقيقة تقديمه قبل عيد الأضحى للموظفين والموظفات، ووضحنا لكم أن موعد الصرف سيكون بعد العيد حتى الآن وليس قبل العيد، وفيما يخص الزيادة فمفترض أن الحكومة تبدأ تنفيذها بداية من شهر يوليو المقبل، ومفترض أن قيمة الزيادة هي مبلغ 2000 جنيه مصري بداية من درجة مدير عام وإلى الدرجة السادسة.

وقِيل أن نسبة الزيادة بمرتبات الموظفين للدرجة العليا حوالي 13%، بينما نسبة الزيادة للدرجات الأدنى تصل لنسبة 18%، حيث اهتمام الحكومة دومًا للشريحة الأقل.