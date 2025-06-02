ارتفاع جنوني للأصفر.. سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة في عمليات الشراء والبيع بالأسواق ومحال الصاغة

ارتفع سعر الذهب أمس خلال التعاملات في العراق، وهذا دفع المواطنين المهتمين بمجال المعدن النفيس للبحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 في سوقي بغداد وأربيل، هل ارتفعت الأسعار أم انخفضت، وخصوصًا أن هناك طلب مستمر على الذهب بسبب الرسوم الجمركية، فدعونا نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في العراق، فابقوا معنا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في العراق

مع بداية التعاملات في سوق الصاغة اليوم الاثنين، نجد أن أسعار الذهب العراقي والأجنبي سجلت ارتفاع جديد بالأسواق المحلية داخل العاصمة بغداد وكذلك أربيل، وقال المراسلين أن أسعار الذهب وصلت إلى النحو التالي:

عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي وصل في البيع لمبلغ 667 ألف دينار عراقي، بينما وصل الشراء لمبلغ 663 ألف دينار عراقي، وذلك داخل سوق الجملة شارع النهر في بغداد.

سجل عيار 21 من النوع العراقي بأسواق الجملة مبلغ 637 ألف دينار عراقي عند البيع، وسجل عند الشراء مبلغ 633 ألف دينار عراقي.

الذهب العراقي في سوق الصاغة سعره ما بين 640 إلى 650 ألف دينار عراقي، بينما الذهب الخليجي يبدأ من 670 ويصل إلى 680 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في أربيل

سجل سعر المثقال الواحد من الذهب من عيار 21 في بغداد اليوم ارتفاع، ونفس الحال في أربيل، حيث أسعار الذهب في أربيل جاءت على النحو التالي: