“استقبل الآن بجودة عالية” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات لمتابعة قيامة عثمان الحلقة 194

زاد البحث مؤخرا للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم القنوات التليفزيونية التي حققت الفترة الماضية شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي وذلك لانها تقوم بنقل العديد من البرامج والمسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، فيما قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصوت والصورة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكنكم استقبال وضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة المحتوى على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش:

يكون القمر الصناعي: نايل سات.

أما عن التردد الجديد هو: 12034.

فيما يأتي معدل الترميز: 27500.

كذلك يكون الاستقطاب عبر: أفقي.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر 2025 على عرب سات

جاء أخر تحديث لتردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات عبر الترددات الآتية:

يكون القمر الصناعي: عرب سات.

أما عن التردد الجديد هو: 11034.

فيما يأتي معدل الترميز: 27500.

كذلك يكون الاستقطاب عبر: عمودي.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر من خلال اتباع بعض الخطوات التي تمثلت كما يلي: