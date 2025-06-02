“استخرج هسه الآن NOW” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 العراق وشروط الاستحقاق

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق، حيث يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أبرز وأهم البرامج المقدمة من الحكومة لدعم الفئات والأسر الاكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض وذلك للعمل على تحسين مستواهم المعيشي، فيما أشارت بعض من الجهات المختصة أنه يمكن للمستفيدين التعرف على اسماء المشمولين من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وهو ما نقدمه لكم السطور الآتية فتابعونا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 عبر منصة مظلتي ويكون ذلك عبر اتباع بعض الخطوات وتمثلت كما يلي:

الدخول عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو النقر على منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر الاسم وكلمة السر.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

ثم يتم تحديد الوجبة التي تود في الاستعلام عنها.

من ثم يتم اختيار المحافظة التابع لها الشخص.

بعد ذلك كتابة كافة البيانات اللازمة بكل دقة.

أخيرا قم بالنقر على زر استعلام، وانتظر لتظهر كافة التفاصيل.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 العراق

يوجد بعض من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 في العراق وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: