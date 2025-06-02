“الرابط من هنا” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث تعتبر تلك المرحلة الابتدائية الدراسية من أهم المراحل التعليمية والتي تمكن الطلاب من خلالها بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي المتوسطة، فيما كشفت بعض من المصادر الرسمية بالوزارة ميعاد إعلان النتيجة للشهادة الابتدائية في العراق ويكون ذلك الفترة المقبلة في جميع المحافظات.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

أشارت وزارة التعليم العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2025 الدور الاول وذلك عبر الخطوات التالية:

في البداية الدخول على موقع نتائجنا.

أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم عليك النقر واختيار خانة النتائج.

بعد ذلك يتم اختيار المرحلة التعليمية.

ثم يتم تحديد الصف السادس الابتدائي.

عليك الآن اختيار السنة الدراسية 2025.

تحديد الترم الثاني للعام الحالي.

اختيار الدور الأول، والنقر على محافظة الطالب.

أخيرا الضغط على أيقونة عرض، لتظهر أمامك النتيجة بكافة الدرجات.

موعد نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق

أوضحت المصادر بوزارة التربية العراقية بأن موعد إعلان وصدور نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الحالي 2025 الدور الاول الأيام القليلة المقبلة، ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة لكافة الامتحانات الذي تستغرق بعض الوقت من أجل ضمان حصول الطلاب على حقهم بالكامل، وبعد ذلك يتم رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية ليتم اعتمادها رسميا بجميع القنوات الرسمية الصادرة من الوزارة وكذلك في كافة المدارس على مستوى محافظات الدولة.