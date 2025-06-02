“بالاسم ورقم الجلوس” الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 الترم الثاني عبر موقع نتائجنا

يهتم أولياء الامور بالتعرف على موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025 الترم الثاني لهذا العام الدراسي وذلك فور الانتهاء من عقد الاختبارات منتصف شهر مايو الماضي، حيث كشفته وزارة التربية والتعليم العراقية أنه فور صدور النتيجة سيتم طرح النتيجة من خلال موقع نتائجنا وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، فيما تكون تلك المرحلة التعليمية من أهم المراحل الدراسية التي يمر الطالب بها وتؤهله إلى المرحلة المتوسطة.

نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 عبر اتباع عدد من الخطوات وجاءت كالآتي:

النقر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو قم بالدخول إلى رابط موقع نتائجنا.

من ثم اختيار أيقونة النتائج الامتحانية.

تحديد المرحلة التعليمية وهي الابتدائية.

بعد ذلك يتم اختيار الصف الدراسي وهو السادس.

اختيار العام الدراسي وهو الحالي 2024-2025.

تحديد اسم المحافظة المقيم بها الطالب.

أخيرا قم بالضغط على خانة عرض النتيجة، وانتظر لتظهر أمامك بيان الدرجات لكافة المواد الدراسية.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 العراق

أشارت بعض من المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية، أنه سيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد خلال أول أسبوع أو ثاني أسبوع من شهر يونيو الحالي، ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات لكافة الأوراق الامتحانية لتيم إعلانها إلكترونيا وكذلك ستكون متاحة أيضا في جميع المدارس على مستوى المحافظات..