مراجعة هاتف honor x9c: أفضل سعر وتصميم شبابي مع مساحة تخزين تصل لـ 256 جيجا

أعلنت شركة هونر عن هاتف honor x9c الذي جاء لينافس الفئة المتوسطة في سعره إلا أن إمكانيات وشكل جوال honor x9c قد ينافس الفئة الأعلى سعرًا، حيث جاء موبايل honor x9c بتصميم عبقري يجمع بين العصرية والمتانة، حيث جاء تصميم ظهر الهاتف الخاص بشركة هونر من البلاستيك الممزوج بالجلد، كما أن المعالج الخاص به ثماني النواة والشاشة والظهر غير قابلين للكسر، أما عن الكاميرا الخلفية فتصل جودتها لـ 108 ميجا بيكسل بالإضافة إلى مثب بصري.

أما عن بطارية هاتف honor x9c ففاجأت الجميع حيث وصلت سعتها إلى 6660 مللي أمبير وتعتبر من أفضل بطاريات هواتف الفئة المتوسطة المقدمة من شركة هونر، وفي هذا المقال سوف نوضح مراجعة شاملة وقوية عن الجهاز مع ذكر السعر الخاصة به في العديد من الدول التي تقوم بتسويق جهاز honor x9c في الأسواق المحلية الخاصة بها.

مميزات هاتف honor x9c

منذ أن أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد “honor x9c” وازدادت عمليات الشراء نحو هذا الجوال، حيث أنه يحتوي على العديد من المواصفات التي جعلته جوال قوي ومنافس شرس لفئته السعرية، حيث يعتبر هونر إكس 9 سي من أقوى الهواتف التي تستخدم الشاحن السريع الذي يصل لـ 66 واط، وهناك المزيد من المواصفات الخاصة بـ هاتف honor x9c والتي تتمثل في التالي:

الاتصال اللاسلكي يدعم NFC شرائح الاتصال شريحتين Nano SIM الشبكات المدعومة 2G / 3G / 4G / 5G الأبعاد 162.8 × 75.5 × 8 ملم الوزن 189 جرام الخامات ظهر بلاستيك / جلد (في النسخة البرتقالية) مقاومة الماء والسقوط معيار IP65M ومقاومة للسقوط حتى 2 متر (بشهادة SGS) نوع الشاشة AMOLED منحنية الأطراف، بثقب في المنتصف حجم الشاشة 6.78 إنش الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت

الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت بطاقة الذاكرة لا يدعم المعالج Snapdragon 6 Gen 1 (4 نانو) المعالج الرسومي Adreno 710 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.5 الكاميرا الخلفية مزدوجة: 108 ميجا بكسل (F/1.8) + 5 ميجا بكسل (F/2.2) واسعة + OIS + فلاش LED تصوير الفيديو 4K@30fps – 1080p@30fps الواي فاي a/b/g/n/ac – Dual-band, Wi-Fi Direct الأمان بصمة مدمجة في الشاشة + Face Unlock البطارية 6600 مللي أمبير – شحن سريع 66 واط – شحن عكسي

ما هي عيوب هونر X9c

يعتبر هاتف honor x9c من أقوى هواتف الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات‘ إلا أن هناك بعض العيوب التي ظهرت في جوال هونر فئة x9c التي أقرها بعض المستخدمين، وتتمثل في التالي:

خاصية Ultra Wide ليس بالدقة الأفضل، حيث كان يلزم أن يكون التصوير الواسع أكثر دقة مما هو عليه.

لا يحتوي هاتف honor x9c على مكان مخصص لزيادة المساحة عن طريق كارت الميموري.

لا يوجد ب هاتف هونر x9c مكان مخصص للسماعات الخاصة بالأذن.

مكان مخصص للسماعات الخاصة بالأذن. يعتبر مستشعر الأدوات الخاص بالمكالمات ذو أداء ضعيف.

جودة فيديو السيلفي ليست جيدة، فقد تقتصر على 1080p فقط.

كم سعر هاتف honor x9c

يعتبر جوال honor x9c من أرخص الهواتف المتواجدة في السوق وبهذه الإمكانيات، حيث يختلف سعره من دولة لأخرى بالإضافة إلى أن الهاتف قد تم إصداره بنسخة واحدة بمساحة تخزينية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، فيلزم على المشترى البحث الدقيق قبل البدء في عملية الشراء لأن سعر هاتف هونر X9c يختلف من مكان لأخر، وتتمثل الأسعار التقديرية في بعض الدول كالتالي:

مصر 18500 جنية السعودية 1300 ريال الإمارات 1150 درهم

ما هي ألوان هونر X9c