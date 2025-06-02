موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 وجدول الإجازات المتبقية لجميع الموظفين

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، بدأت العديد تسائل من قبل المواطنين حول الموعد المحدد بالإجازة الرسمية بعيد الأضحى المبارك، وذلك على غرار استقبال المسلمين لهذه المناسبة الدينية، والتمتع بالأيام المباركة، التي يكون فيها إقامة الأضاحي، زيارة الأقارب، كما يتم تحديد موعد عيد الأضحى وفقا للرؤية الشرعية لظهور هلال شهر ذي الحجة، حيث انه من المقرر أن يكن موعد عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، في السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك هي من اهم الإجازات التي ينتظرها العديد من الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فيما أن الإجازة تبدأ من يوم الخميس القادم الموافق 5 من شهر يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الإثنين، حيث إنها تكون مدفوعة الأجر كاملاً دون نقص في ذلك من قبل الحكومة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

تتمثل الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 علي النحو التالي: