هشه وطرية.. طريقة عمل كيكة الزبادي زي الجاهزة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة

كيكة الزبادي من أشهر أنواع الكيك المحبوبة لدى الكثيرين، لما تتميز به من قوام هش وطعم لذيذ، وهي من الوصفات التي يمكن تقديمها في الإفطار أو العشاء، وتناسب جميع أفراد الأسرة، بالإضافة لتقديمها في المناسبات كالأعياد والحفلات كما يضاف إليها الشوكولاته والكريمة لإكسابها طعم مميز، وبدلاً من شرائها جاهزة، يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة تابعونا للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه

المكونات:

3 بيضات.

كوب زبادي.

كوب إلا ربع سكر.

مقدار كوب إلا ربع زيت نباتي.

2 كوب دقيق منخول.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

بشر ليمونه أو برتقالة (اختياري لإضافة نكهة للكيكة).

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب الكيك بدهنه بالقليل من الزيت ورشة دقيق أو باستخدام ورق الزبدة.

في إناء كبير، ضعي البيض وأضيفي إليه السكر والفانيليا، ثم اخفقي جيدًا باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط هش ولونه فاتح.

أضيفي الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق.

ثم أضيفي الزبادي وامزجي المكونات حتى تتجانس تماماً، ثم في إناء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وبشر البرتقال.

وأضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيًا وقلبي بملعقة أو سباتولا بحركات دائرية حتى تتجانس.

صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة وتأخذ اللون الذهبي.

يمكن اختبار النضج بغرز عود خشبي في منتصف الكيكة، إذا خرج نظيف فهي جاهزة.

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قبل التقديم.

يمكن رش سكر بودرة على الوجه، أو تغطيتها بصوص شوكولاتة أو كراميل.

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