كولاجين طبيعي لشد التجاعيد وتبيض البشرة من أول استخدام.. جربيه ومش هتندمي

مع التقدم في العمر تبدأ علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والترهلات بالظهور على البشرة، ما يدفع الكثير من الفتيات للبحث عن حلول فعالة وطبيعية لاستعادة نضارة الوجه، ومن أفضل هذه الحلول هو الكولاجين الطبيعي، الذي يستخدم كبديل لشراء منتجات باهظة الثمن أو الخضوع لإجراءات عمليات تجميلية وحقن البوتكس والفيلر، حيث يمكنك تحضير كولاجين طبيعي منزلي بمكونات بسيطة يمنحك نتائج مدهشة في شد البشرة وتبييضها بطريقة آمنة وفعالة، في هذا المقال سنقدم لحضراتكم طريقة عمل الكولاجين الطبيعي للبشرة.

كولاجين طبيعي لشد التجاعيد وتبيض البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين الطبيعي.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري لتفتيح البشرة).

طريقة التحضير:

ضعي الحليب الدافئ في إناء صغير وأضيفي إليه الجيلاتين وقلبي جيدًا حتى يذوب تماماً.

ثم أضيفي العسل وزيت الزيتون (أو زيت جوز الهند) إلى الخليط وقلبي معاً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

إذا كانت بشرتك غير حساسة، يمكنك إضافة عصير الليمون لزيادة فعالية التفتيح.

ثم اتركي المزيج لمدة دقيقة ليصبح أكثر تماسك قليلاً قبل استخدامه.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيدًا بالغسول المناسب وجففيه، ثم باستخدام فرشاة أو أصابعك، طبقي طبقة متساوية من الخليط على الوجه، مع التركيز على مناطق التجاعيد أو البقع الداكنة.

ثم اتركي ماسك الكولاجين لمدة 20 دقيقة على البشرة حتى يجف تماماً.

قومي بإزالته بلطف، واغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

كما يمكنك استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد بعد الكولاجين لترطيب وتهدئة البشرة.

فوائد هذه الوصفة للبشرة

تحتوي على كولاجين طبيعي يساعد في شد البشرة وتقليل الخطوط الرفيعة.

كما ترطب البشرة بعمق وتعمل كمضاد للبكتيريا.

تغذي البشرة وتعزز مرونتها، وتفتح لون البشرة وتوحيد لونها بفضل فيتامين C.

كما تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها.

ملاحظة: