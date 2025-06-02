لولو صارت شرطية..ضبط تردد قناة وناسة على القمر نايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك

لقد حققت قناة وناسة كيدز نجاح لا مثيل له من خلال نجاح الاغاني العربية المخصصة للأطفال الصغيرة التي تقدمها قناة وناسة كيدز على القمر نايل سات وعرب سات حيث تبحث الأمهات العربية على تنزيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة جميع أغاني لولو التي يحبها الأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لكل المتابعين لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة وناسة نايل سات

قناة وناسة متوفرة على القمر نايل سات حيث تقدم القناة أروع البرامج الغنائية التي يحبها الأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف كما تقدم القناة الفضائية المجانية مجموعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الملايين ولها قاعدة كبيرة من المتابعين لقنوات الأطفال لذلك إليك تفاصيل التردد لمشاهدة جميع أغاني الأطفال كالآتي:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة الفضائية: HD

كيفية تثبيت قناة وناسة كيدز