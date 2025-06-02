موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 وتردد القنوات الناقلة

ينتظر الكثير من متابعين مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 حيث تعتبر من اكثر الحلقات المليئة بالأحداث والمشاهد المشوقة وفقا للإعلانات الرائجة حول الحلقة، التي تتضمن مشهد تورغوت وجيركوتاي صوفيا وكلاديوس يهجمون بوحشية وقوة علي قبيلة الكاى وفي التصدي علاء الدين وغونجا واوغوز، يغيت يستغل عدم وجود عثمان ويضربه من نقطة ضعفة، كل ذلك واكثر تشاهدوا حول الحلقة 194 من المقرر أن يتم إذاعتها يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، عبر السطور القادمة سنوضح لكم القنوات الناقلة والمواعيد اللازمة تابعونا.

التوقيت الرسمي لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

يتم بث المسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 عبر قناة TRT في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، كما يتم بث الحلقة في نفس اليوم عبر هذه القناة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

يتم عرض الحلقة 194 من المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 5 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة TRT التركية عبر النايل سات

قم بتنزيل التردد الخاص بقناة TAR الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الخاص بالقناة: 10796.

من خلال معدل استقطاب: أفقي.

عبر الترميز: 27500.

مؤشر تصويب: 6/5.

تردد قناة TRT علي العرب سات

ولقناة TRT تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه، بناءً على المعلومات التالية:-

من خلال التردد التالي: 12692.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

مؤشر تصحيح: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

كما أن قناة الفجر الجزائرية، تقوم ببث حلقات مسلسل المؤسس عثمان لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، بناءً على ما يأتي:-

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

ترميز القناة: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها الجديد علي العرب سات

قم بالتعرف على التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، التي جاءت بياناتها على النحو الأتي:-