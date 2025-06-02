"مرور العراق"  يفرض 200 ألف غرامة ويمنع تحوير مركبات الحمل

أصدرت مديرية المرور العامة، مجموعة من الإجراءات الهامة أمس الأحد 1 من شهر يونيو 2025 والمعنية بمركبات الحمل، من أجل الحفاظ على حماية الطرق وكذلك البنيه التحتية، مؤكدة أنه بناءً على الصلاحية الخاصة بأحكام المادة 47 من قانون المرور رقم 8 لعام 2019، فيتم منع جميع مركبات الحمل من تحوير الطرق وكذلك حمل إضافات زيادة على مركباتهم مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتغير في القياسات.

الحصول على موافقة الحمل الثقيل

وأوضحت مديرية المرور العامة، أنه لابد من الحصول على موافقة من قبل ضابط التسجيل داخل المديرية، مشيرة إلى المركبات التي تقوم بالتحوير دون حصولها على موافقة رسمية، يتم منح سائقيها 90 يومًا من أجل مراجعة كافة اللجان المعنية بمواقع الفحص الخاضعة لمديريات مرور بغداد وكافة المحافظات الأخرى، مع استكمال الإجراءات القانونية وكذلك الفنية منها بشكل كامل، لضمان الحفاظ على الطرق وحماية البنيه التحتية من التحويرات التي تتم من قبل الحمل الثقيل وكذلك الوزن خارج القياسات.

غرامة مالية على أصحاب مركبات الحمل الثقيل

وفرضت المديرية غرامة تقدر بـ 200 ألف دينار على جميع المركبات التي تحمل أوزان وتتجاوز الارتفاع المقرر، حسب أحكام المادة 25 من قانون المرور، مؤكدة عن فرضها لغرامة مالية مقدارها 500 دينار من الحمولة الزائدة وذلك عن المركبات التي تتجاوز وزن محدد من قبل مديريات المرور في مختلف محافظات العراق، مع إحالة المركبة إلى المحاكم والجهات المختصة لتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، مع التنبيه والإرشاد المستمر بشأن هذه المخالفات.