“بالرقم الوطني فقط” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني، جاء ذلك تزامنا مع طرح بنك الخرطوم عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن كافة العملاء سواء المقيمين بالدولة أو المغتربين خارجها بالقيام بكافة المعاملات المصرفية المالية إلكترونيا بأي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء اتباع عدد من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك عبر اتباع بعض النقاط التي تمثلت كالآتي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

أو قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك.

اختيار اللغة عربي أو إنجليزي، وتحديد نوع الحساب.

ثم إدخال كافة البيانات اللازمة وتكون بشكل صحيح.

كتابة الرقم الوطني والاسم ورقم الهوية للعميل.

إرفاق المستندات اللازمة وتكون بصيغة بي دي أف.

عليك الآن على زر إرسال الطلب، بعد قراءة الشروط.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

في نفس السياق، فقد حدد بنك الخرطوم الشروط المطلوبة واللازمة ليتمكن العميل من فتح حساب أونلاين وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: