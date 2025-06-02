انخفاضات كبيرة.. سعر ومواصفات  Samsung Galaxy S25 محلياً لجميع الشباب

أعلنت شركة سامسونج العالمية، عن كشفها للأسعار الرسمية الجديدة لسلسلة ” Samsung Galaxy S25″ وذلك عقب تجميعها، ناهيك عن أنها هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بإجراء تجميع مختلف هواتفها المميزة والرائدة من السلسة الأخيرة لها، بالإضافة إلى أن الشركة كانت في الفترة الماضية تعتمد على تجميع سلسة ” A” دون غيرها، حتى أنها جمعت بين الهاتفين الأقوى ضمن السلسلة وهما ” Plus، Ultra”.

ما هو سعر هاتف Samsung Galaxy S25؟

أما عن أسعار هاتف Samsung Galaxy S25 المُجمع في مصر، بمختلف إصدارتها بناءً على ما يأتي:-

يصل سعر هاتف Samsung Galaxy S25 من النسخة 256 جيجا بايت إلى 50 ألف جنيه، أما قبل أن يتم تجميعه في مصر كان بـ57 ألف جنيه.

بينما سعر الهاتف نسخة 256 جيجا و12 رام محليًا بلغ نحو 65 ألف و500 جنيه، لكن قبل تجميعه محليًا كان بـ 74 ألف و600 جنيه.

بالإضافة إلى النسخة 512 جيجا بايت و12 رام ليُسجل نحو 71 ألف و500 جنيه بعد تجميعه محليًا، أما قبل التجميع كان بـ 81 ألف و500 جنيه.

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25؟

أما عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25، فتتمثل في الأتي:-