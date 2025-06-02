“6ابتدائي” عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق

بعد ظهور نتائج السادس الابتدائي في عدد من المحافظات العراقية، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول نتائج المرحلة ذاتها في مختلف محافظات دولة العراق، نظير أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات راغبي التعرف على نتائجهم والدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة الدراسية، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتيجة خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول

وجاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، بناءً على ما يأتي:-

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا عبر الإنترنت.

أو زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

ليتم اختيار مرحلة السادس الابتدائي.

تحديد الدور الأول.

اختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

فيما يمكنك إدخال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم تنزيل جميع كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

هل ظهرت نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات؟

لم تظهر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع المحافظات، لكن لم يتبق سوى محافظات قلة سيتم الإعلان عنها في غضون الساعات القادمة، خاصة بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لـ 10 أيام متتالية من وقت انتهاء الامتحانات، وعليه فإن النتائج سيتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني لعرض النتائج، من أجل التسهيل على جميع الطلبة والطالبات في التعرف على نتائجهم بكل سهولة.