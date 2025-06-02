أمته معاش تكافل وكرامة.. تعرف مواعيد وطريقة الاستعلام عن المعاش

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا بالمواطنين، من خلال إطلاقها إلى مجموعة من البرامج والمنح المادية التي تُساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل كبير، ليكون برنامج معاش تكافل وكرامة من أكثر البرامج الداعمة للعديد من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يمكن الحصول على المعاش في مواعيد رسمية، سنكشفها لكم في غضون السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وجاءت أبرز الخطوات الخاصة بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بناءً على ما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم عليك تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

مع اختيارك إلى خدمة الإطلاع على معاش تكافل وكرامة.

قم بعدها بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة سيكون يوم 15 من شهر يونيو 2025، وهو الموعد الرسمي المعتمد للبدء في إجراءات الصرف، وذلك من مختلف ماكينات الصراف الألي التابعة للبنوك والبريد المصري، ناهيك عن إمكانية صرف المعاش من داخل فروع البريد المصري بكل سهولة، نظير أن يتحصل عليه كافة المستفيدين والمسجلين ضمن برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن المعاشات تأتي بزيادة تم التصديق عليها منذ الفترة الماضية والبالغ نسبتها 15%، حتى أنه من المتوقع وجود زيادات جديدة مع قدوم شهر يوليو 2025.

شروط التسجيل في معاشات تكافل وكرامة

وأقرت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط المعنية بطلب التقديم في معاش تكافل وكرامة، بناءً على ما يأتي:-