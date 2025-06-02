“فرصة لا تعوض لكل رب أسرة” تعرف على الطريقة الإلكترونية الجديدة لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق لعام 2025 بخطوات سهلة ومباشرة

يزداد البحث في الآونة الأخيرة عن استفسارات المواطنين في العراق حول طريقة إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق نظرا لما توفره هذه البطاقة من دعم غذائي أساسي للعائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الخدمة إلى ضمان وصول المواد التموينية للعائلات التي تستحقها فعليا، ومن خلال خطوات بسيطة، يمكن لأي رب أسرة أن يضيف مولوده الجديد إلى البطاقة التموينية.

طريقة إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق

لإتمام عملية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور الرسمية على الإنترنت.

تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

اختيار خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية.

الضغط على خيار إضافة فرد جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مع التأكد من صحة المعلومات.

رفع المستندات اللازمة في الأماكن المخصصة لها.

إرسال الطلب إلكترونيا، ومتابعة حالته عبر المنصة.

الشروط اللازمة لإضافة الأطفال إلى البطاقة

لضمان قبول طلب الإضافة، يجب استيفاء مجموعة من المعايير التي تضعها الجهات المختصة، وتشمل ما يلي:

أن تكون البطاقة فعالة ومسجلة باسم رب الأسرة.

أن يكون الطفل المُراد إضافته حاملاً للجنسية العراقية ومسجلا ضمن السجلات الرسمية للمواليد.

تقديم نسخة من شهادة ميلاد الطفل وهوية الأحوال المدنية.

التأكد من أن الطفل غير مضاف مسبقا في بطاقة تموينية أخرى.

تطابق بيانات الأسرة مع السجل الوطني الرسمي.

لماذا يعد تحديث البطاقة أمرا ضروريا؟

تحديث البطاقة التموينية بشكل دوري يعد من الخطوات الحيوية التي تساهم في تحسين النظام التمويني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، فالتحديث الدائم يمكن الجهات الحكومية من تقييم الحالات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بدقة، ويساعد في الحفاظ على عدالة توزيع الدعم.