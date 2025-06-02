خطوة بخطوة.. كيف تسجل لطفلك في رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2025، يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة الرسمي، كما تتم عمليات التنسيق والاختيار بناء على الظروف والإمكانيات الخاصة بكل مديرية تعليمية في المحافظات، بما يتناسب مع الكثافة الطلابية في كل منطقة، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989، والخاص بتنظيم شروط القبول في مدارس وزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لرياض الاطفال 2026

الدخول إلى موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ملء البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

الاسم الثلاثي للطفل.

الرقم القومي للطفل.

تاريخ الميلاد.

اختيار نوع المدرسة سواء كانت رسمية أو رسمية لغات.

تحديد المحافظة والإدارة التعليمية.

رفع صورة من شهادة الميلاد المميكنة للطفل بصيغة رقمية واضحة.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم سداد المصروفات المقررة عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.

شروط التقديم لرياض الاطفال

يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

يجب أن يكون عمر الطفل في 1 أكتوبر 2025 لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

يشترط أن يكون ولي الأمر من سكان المحافظة التي تقع فيها المدرسة، مع الالتزام بالمربع السكني لكل مدرسة.

التقديم متاح للمدارس الرسمية والرسمية للغات.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال حكومي وتجريبي

بعد إعلان نتيجة القبول المبدئي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي، والذي يشمل:

نسخة من استمارة التقديم الإلكتروني.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة نسختين أو أكثر.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية.

8 صور شخصية للطفل 4×6.

إثبات محل الإقامة بعقد إيجار موثق أو إيصال كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد.

البطاقة الصحية للطفل ولابد أن تكون مختومة من التأمين الصحي.

حكم قضائي في حالة الولاية التعليمية.

يستطيع ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي عن طريق الدخول على نفس موقع التقديم، وبعد ظهور النتيجة، لابد أن يذهب إلى المدرسة لتسليم الأوراق الخاصة بالطفل، ثم يتابع المدرسة للتأكد من أن الملف مكتمل وجميع الأوراق موجودة وأنه قد تم قبول الطفل بشكل نهائي.