استعلم بالرقم الامتحاني .. نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق دهوك ونينوي عبر nataegna.net فور ظهورها

إن نتائج السادس الابتدائي 2025 تشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق، حيث يعتبر هذا الإعلان حدث مهم في مسيرة الطلاب الدراسية، لذلك يتابع الجميع آخر مستجدات النتائج في مختلف المحافظات مثل ديالي، الأنبار، بابل، ودهوك، وكذلك المحافظات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائجها بشكل لتوفر عبر منصتها الرسمية سهولة الاطلاع على نتائج الطلاب بدقة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

يعد الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق أمر سهل للغاية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير موقع رسمي للوصول إلى النتائج بسهولة دون الحاجة لزيارة المدارس، ومن أهم مواقع الاستعلام موقع الوزارة الرسمي وكذلك موقع نتائجنا الذي يوفر النتائج بصيغة PDF، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على النتيجة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا.

حدد خيار “نتائج الصف السادس الابتدائي” من بين الخيارات المتوفرة.

اختر اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل بيانات الطالب المطلوبة بدقة في الأماكن المخصصة.

اضغط على زر عرض النتيجة لكي تظهر لك الدرجات ويمكن تحميلها بسهولة بصيغة PDF.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم رفع نتائج السادس الابتدائي في العديد من المحافظات مثل الرصافة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك الكرخ وصلاح الدين وواسط والقادسية والانبار، بينما لا تزال بعض المحافظات الأخرى مثل ديالي وبابل تعمل على توفير النتائج خلال الساعات القادمة.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025

إن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 تعد محطة حاسمة تؤثر على مسار الطلاب التعليمي بشكل كبير، لذلك تسعى الوزارة لتنفيذ جميع تصحيح الأوراق ومراجعتها بدقة لكي يتم إعلان النتائج في أسرع وقت، وخاصة مع ارتفاع عدد الطلبة في بعض المحافظات مثل دهوك ونينوى.