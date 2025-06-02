وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد فتح باب التقديم الكترونيا لرياض الأطفال 2025-2026

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد فتح باب التقديم الكترونيا لرياض الأطفال 2025-2026

قد اعلنت رسميًا وزارة التربية والتعليم بالقرارات الحاسمة حول فتح باب التقديم الكترونيا لرياض الاطفال فى الصف الأول الابتدائي فى جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وايضا التجربي، وقد اوضحت الجهات المختصة على العديد من الشروط المختلفة التي يجب ان يتم توافرها بالشكل الصحيح من اجل الحصول على تقديم طفل نهائي فى المدرسة.

فتح باب التقديم الكترونيا لرياض الأطفال

اوضحت وزارة التربية والتعليم بالقرار الرسمي حول فتح باب التقديم الكترونيا لرياض الأطفال، كما اشارت الجهات المختصة المصرين، بان التقديم لكل من المدارس الرسمية التجريبة والمدارس اللغات سوف يستمر من يوم 1 وحتي يوم 30 يونيو المقبل لعام 2025، وقد اشارت جميع المدارس المصرية على ان يكون التقديم من خلال المواقع المخصصة التابعة لوزارة التعليم فقط.

تقديم الصف الاول الأبتدائي

قد أوضحت الوزارة على أن التقديم من خلال المواقع المخصصة فقط لوزارة التربية والتعليم، واشارت على ان يكون التقديم الخاص بالصف الأول الابتدائي يجب ان لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات فقط، وقد اشارت بشكل رسمي، على ان التقديم من خلال المواقع الالكترونية يسمي بالتقديم المبدئي، ويشترط ان يتم تقديم جميع الاوراق والمستندات المخصصة لكافة الاطفال وتقديمها بداخل المدرسة التابعة للطفل، وفى حالة لم يتم استكمال البيانات سوف يتم رفض الطلاب من خلال الادارة المخصصة التابعة للمدرسة، كما ايضا يجب على اولياء الامور ان يقومون بالمتابعة المستمرة من اجل تاكيد التقديم للطفل وذلك لعدم وجود اي مشاكل بعد بدء الدراسة مباشرة.

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فريق عمل البديل

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