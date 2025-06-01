في ثواني يا زول.. فتح حساب بنكك بنك الخرطوم على الموقع الرسمي بالرقم الوطني والخدمات الجديدة

فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر الخدمات التي يوفرها البنك، مما زادت معدلات البحث عنها بشكل كبير في الأونة الأخيرة، خاصة وأن البنك حاز على شعبية وشهرة كبيرة بكافة أنحاء الدول العربية، بما يقدمه من خدمات مصرفية ملائمة أمام العملاء المقيمين والمغتربين، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات فتح الحساب في غضون السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم على الموقع الرسمي

عليك اتباع بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثم قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالبنك.

قم باختيار خدمة فتح حساب جديد من الصفحة التالية للبنك.

مع إمكانية القيام بملء استمارة طلب فتح حساب في الخانات المخصصة لذلك.

الموافقة على الأحكام المفروضة من قبل إدارة البنك.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة، وكذلك البيانات التي قمت بإرفاقها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

خدمات بنك الخرطوم أمام العملاء

أما عن الخدمات التي يمكنك معرفتها عقب قيامك بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام مختلف العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، فهي تتمثل في التالي:-