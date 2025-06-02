النجف الاشرف تعلن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 بالاسم والرقم الامتحاني

كشفت مديرية تربية النجف الاشرف، عن مفاجأة سارة الي الآلاف من الطلاب والطالبات فضلا عن أولياء الأمور داخل المحافظة، وذلك بعدما أعلنت عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني، رغم اعلانها في بيان رسمي امس السبت الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو من العام الجاري، عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول غدا الاثنين الموافق الثاني من شهر يونيو من العام الجاري.

نتائج السادس الابتدائي النجف الاشراف

وأكدت مديرية تربية النجف الاشرف، في الوقت الحالي من اليوم الاحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري 2025، أن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، تم اعلانها بشكل رسمي من خلال المديرية، حيث يمكن الحصول عليها من خلال محركات البحث مثل جوجل محرك البحث العالمي، أو من خلال الصفحة الرسمية لتربية النجف الاشراف على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، بعد اعلانها بشكل رسمي في الوقت الحالي.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول النجف الإشراف

وقد نشرت مديرية التربية في محافظة النجف والاشراف، عبر حسابها الشخصي فيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي، نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع مدارس المحافظة، حيث أكدت أنه يمكن ايضا الحصول على نتائج السادس الابتدائي في المحافظات دم خلال المدارس التابعة لها، وذلك بعد إنتهاء عمليات تصحيح ومراجعة كافة أوراق طلاب وطالبات تلك الفصل الدراسي الهام.

رابط نتائج السادس الابتدائي النجف الاشراف

ويمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول من هنا، لمحافظة النجف الإشراف بعد اعلانها بشكل رسمي.