تكبيرات عيد الأضحى.. تثيت تردد قنوات السعودية وسما الاردن الناقلة لفعاليات العيد

يرغب العديد من الأشخاص في تنزيل القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اقتراب هذه المناسبة الدينية التي ينتظرها ملايين المسلمون حول العالم، لتقدم القناة العديد من الفعاليات والأحداث التي تكون في هذه المناسبة، ناهيك عن إمكانية التعرف على ترددها الحديث سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

معلومات تردد قناة الحج السعودية

ولكي تقوم بتنزيل التردد الحديث لقناة الحج السعودية على القمر الصناعي، ومتابعة كافة الأحداث ومشاهدة التكبيرات لحظة بلحظة، فعليك اتباع المعلومات الأتيه:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 10922.

بينما استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “8/7”.

التشفير مجاني.

تردد قناة السعودية للقران الكريم

وعليك القيام بتنزيل التردد الخاص بقناة السعودية للقرآن الكريم، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة “النايل سات”.

التردد الحديث للقناة “12149”.

بينما الإستقطاب يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تردد قناة سما الأردن

ويسهل قيامك بتنزيل التردد الجديد لقناة سما الأردن، الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث 12399.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى

وجاءت الخطوات المعنية بتنزيل القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى، كما يأتي:-