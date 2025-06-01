تثبيت تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي 2025 لمتابعة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت عمليات البحث تتجه حول القنوات المعنية بنقل فعاليات العيد والتكبيرات التي تكون في هذه الأيام، ناهيك عن أن قناة الحج السعودية من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين مختلف المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2025

قم بإتباع بعض المعلومات التي تؤهلك لاستقبال التردد الحديث لقناة الحج السعودية الجديد، الناقلة لتكبيرات عيد المبارك، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث 12284.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

التشفير يكون مجانًا.

تحديث تردد قناة الحج السعودية

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تحديث تردد القناة 12149.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الحج “5/6”.

موعد عيد الأضحى المبارك

حسب الجهات المعنية في الدولة، فإن قفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 5 من شهر يونيو 2025، فيما أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم 6 يونيو 2025، بالإضافة إلى الاستعدادات الكبيرة التي يتجهز لها العديد من المواطنين بمختلف دول العالم الإسلامي لاستقبال هذه المناسبة الدينية الهائلة.