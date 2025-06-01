“في الاعداد” نتائج السادس الابتدائي دهوك 2025 بالاسم والرقم الامتحاني.. نسبة نجاح مرتفعة

نتائج السادس الابتدائي دهوك 2025، في خطوة ينتظرها ألاف الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج حالياً في مرحلة الإعداد وفي خلال ثواني سوف يتم رفعها على موقع نتائجنا، حيث تمثل هذه المرحلة نهاية رحلة تعليمية أساسية وبداية لمرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموح ولأن الجميع يبحث عن أسرع الطرق للحصول على النتائج سوف نعرض لكم هذه الطرق.

إعلان نتائج السادس الابتدائي دهوك 2025

كشفت وزارة التربية العراقية أن النتائج لهذا العام سوف تتوفر إلكترونياً عبر المواقع الرسمية، وذلك جاء في إطار تحسين الخدمات التعليمية وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور وأكدت على أن النتائج تشمل جميع المحافظات بالإضافة إلى أن نتائج السادس الابتدائي دهوك 2025 قد مرت بأكثر من مرحلة مثل المراجعة والتدقيق والشفافية ورصد الدرجات وآخر مرحلة الاعداد التي من بعدها يتم رفع النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دهوك

للحصول على نتائج السادس الابتدائي دهوك 2025، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى زيارة موقع نتائجنا الرسمي.

اختر قسم نتائج السادس الابتدائي.

أدخل رقم الجلوس/ الرقم الامتحاني الخاص بك.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد ذلك سوف تظهر النتائج على شاشة هاتفك.

نصائح هامة للبحث على نتائج السادس الابتدائي دهوك

نقدم لطلابنا الأعزاء نصائح هامة للبحث على نتائج السادس الابتدائي دهوك، وذلك لكي تحصلوا عليها بسهولة كالآتي: