تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية.. سلي طفلك وضحكه طول الوقت

تقدم قناة كراميش العديد من المحتوى الترفيهي المميز، التي يعشقه الأطفال بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة استطاعت أن تُنمي قدرات ومهارات الطفل من خلال المحتوى المقدم، بما تُساهم في تعزيز ثقافاته بشكل كبير، وعليه فإن عدد كبير من المتابعين يبحثون عن تردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة كراميش الجديد

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، وتابع كل ما تقدمه القناة دون توقف، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث 11430.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

استقطاب القناة عمودي.

تردد قناة كراميش العرب سات

كما يسهل قيامك بتنزيل التردد الثاني لقناة كراميش أطفال، بناءً على المعلومات التالية:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة 11390.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب قناة كراميش فهو عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال الجديد

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة كراميش أطفال الجديد على الأقمار الصناعية، فجاءت كما يلي:-