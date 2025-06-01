تعظيما لشعائر الله… احجز اضحيتك للعيد واعرف اسعار البرقي الممتاز وباقي الأضاحي لعيد 2025

تشهد أسواق المواشي في مختلف مدن مصر حركة نشطة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث يتزايد الإقبال على شراء الأضاحي استعدادا لهذه المناسبة الدينية وذلك لاقتراب موعد العيد فلا يفصلنا عنه الا ايام قليلة ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الكيلو القائم للخراف في السوق المحلي، بهدف اختيار الأضحية المناسبة من حيث السعر والحجم لهذا سنتعرف على السعر ليومنا هذا في الأماكن المختلفة

سعر كيلو الخرفان اليوم

تأتي أسعار اللحوم الحية في الأسواق المصرية تفاوتا حسب النوع والسلالة، حيث جاءت كالتالي:

الخروف البرقي يتراوح سعر الكيلو القائم بين 245 و255 جنيها.

الغنم المحلي يسجل سعرا يتراوح ما بين 220 و235 جنيهًا للكيلو القائم.

الماعز يصل سعر الكيلو القائم إلى نحو 270 جنيها.

العجول البقرية تسجل أسعارا تتراوح بين 180 و195 جنيها للكيلو القائم.

العجول الجاموسية يتراوح سعر الكيلو القائم منها بين 155 و160 جنيها.

العجول المستوردة تطرح في الأسواق بأسعار تتراوح بين 165 و170 جنيها للكيلو القائم.

أسعار الأضحية لعام 2025 في مصر

أسعار الأضاحي الكاملة في الأسواق المصرية تباينا ملحوظا وفقا لنوعها ومصدرها، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: