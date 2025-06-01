لمتابعة المسلسلات التركية المدبلجة و مسلسل قيامة عثمان تعرف على أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية2025

تعد قناة الفجر الجزائرية من المحطات الإعلامية المتميزة في الساحة العربية، حيث استطاعت أن تكتسب حضورا لافتا بفضل تنوع محتواها الذي يوازن بين الترفيه والمعرفة تضع القناة ضمن أولوياتها تقديم برامج تواكب تطلعات الجمهور وتخاطب مختلف الفئات العمرية والثقافية، مع الحرص على احترام القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة و هذا النهج جعل منها وجهة مفضلة لدى المشاهدين، ومثار اهتمام داخل الأوساط الإعلامية في العالم العربي

تردد قناة الفجر 2025

التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات NileSat هو:

التردد 12303.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/4

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات Arabsat:

التردد: 12149.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط قناة الفجر

لإضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال بكفاءة، ينصح باتباع مجموعة من الخطوات التقنية التي تضمن استقبالا واضحا وصورة ذات جودة عالية

يبدأ الأمر بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر، ثم التوجه إلى ميزةالبحث اليدوي عن القنوات.

يتم إدخال التردد المناسب وفقا للقمر الصناعي المستخدم، مع مراعاة إدخال معلومات الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.

عند الانتهاء ينفذ البحث، ومن ثم تحفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتوفرة على الجهاز.

نبذه عن قناة الفجر الجزائرية

هذه القناة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها تنال على نسبة مشاهدة عالية وهي