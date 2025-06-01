تسمم قبيلة الكاي.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 في هذا الموعد بأحداث مشوقة على تردد الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان، تمكن أن يحوز على شعبية وشهرة هائلة على مدار المواسم الماضية، حتى أن الحلقة 194 تضمن العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة، وذلك بعد تسميم عدد كبير من محاربي عثمان، حتى أن السيد عثمان تسمم هو الأخر، لكن فاجئ الأعداء بمواجهته الغامضة في أخر الحلقة الماضية 193، وعليه فإن الانتقال زاد ومن المتوقع بأن يتم القضاء على العدو البيزنطي في الحلقة 194، وسنتعرف معًا على مواعيد بث الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

مواعيد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس

أما عن المواعيد التي يتم فيها بث الحلقات الجديدية من مسلسل المؤسس عثمان، فجاءت على النحو الأتي:-

يتم عرض حلقات المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حتى أن الإعادة تأتي مترجمة للغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فيتم عرض الحلقات مترجمة بعدة لغات في أي وقت.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

أما عن المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

بينما ترددها يكون 12034.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة تي أر تي لمتابعة قيامة عثمان وغيرها من المسلسلات الأخرى

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة تي أر تي على القمر الصناعي، من أجل متابعة مسلسل قيامة عثمان باللغة التركية، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11042.

استقطابها فهو أفقي.

بينما معامل الترميز 27500.

التشفير مجاني

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعي

وتتمثل أبرز الخطوات الخاصة بتثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك الرسيفر، بناءً على ما يأتي:-