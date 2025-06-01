هزة أرضية تضرب شمال غرب الغردقة.. تفاصيل وأبعاد الحدث الفلكي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل هزة أرضية جديدة في المنطقة الواقعة شمال غرب مدينة الغردقة، وذلك في مساء يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وأوضح المعهد أن هذه الهزة جاءت بقوة بلغت 3.33 درجة على مقياس ريختر، مما جعلها محسوسة من قبل بعض سكان المناطق القريبة.

تفاصيل الهزة الأرضية ومسارها

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد وقوع الهزة عند الساعة 3:08 مساءً بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركز الهزة على بعد 44 كيلومترًا شمال غرب الغردقة، على خط عرض 27.55 شمالًا وخط طول 33.51 شرقًا، وكان عمقها حوالي 10.16 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ردود فعل السلطات والمواطنين

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد لم يتلق أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة هذه الهزة،ومع ذلك، أشار إلى أن العديد من المواطنين شعروا بالاهتزاز، ما يعكس وضوح تأثير الهزة في المنطقة المحيطة.

أهمية رصد الزلازل والمتابعة المستمرة

يُعد رصد الهزات الأرضية من المهام الحيوية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث توفر هذه البيانات معلومات قيمة تساعد في تقييم المخاطر الزلزالية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ويواصل المعهد مراقبة النشاط الزلزالي بدقة لضمان سلامة المواطنين والتقليل من تأثير هذه الظواهر الطبيعية.

استعدادات وتدابير السلامة في المناطق الزلزالية

رغم أن الهزة التي ضربت شمال غرب الغردقة كانت خفيفة نسبيًا، إلا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد على أهمية الاستعداد الدائم واتخاذ التدابير الوقائية في المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي، وينصح المعهد المواطنين بضرورة الالتزام بخطوات السلامة مثل التأكد من ثبات الأثاث الثقيل، التعرف على أماكن الخروج الآمنة داخل المنازل، وتجنب الوقوف بالقرب من النوافذ أثناء الهزات، كما ينصح بمتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لتقليل أي أضرار محتملة في حال وقوع هزات أقوى مستقبلًا.