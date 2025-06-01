نتائج السادس الابتدائي في ذي قار.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليها فور الإعلان الرسمي

تعيش محافظة ذي قار حالة من القلق والتوتر بين طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم، مع استمرار تأخر إعلان نتائج الامتحانات لهذا العام الدراسي، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر صدور النتائج الإلكترونية التي تتيح لهم متابعة درجات أبنائهم عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للتربية في المحافظة.

كيف تستعلم عن نتائج السادس الابتدائي في ذي قار؟

للاطلاع على نتائج الطلاب بسهولة ويسر، أتاح موقع وزارة التربية العراقية الرسمي منصة إلكترونية تُسهل العملية، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الرابط الخاص بالنتائج.

من الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار “نتائج الامتحانات” أو مباشرة عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي.

اختر محافظة ذي قار من قائمة المحافظات المتاحة.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، وغالبًا ما تكون رقم الجلوس أو اسم الطالب الكامل.

اضغط على زر عرض النتائج لعرض درجات الطالب بالتفصيل لكل مادة، بالإضافة إلى التقدير العام.

يمكنكم أيضًا تنزيل النتيجة بصيغة PDF للاحتفاظ بها أو طباعتها.

موعد إعلان النتائج وأسباب التأخير

حتى اللحظة، لم يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الصف السادس الابتدائي في ذي قار، حيث تمر نتائج الطلاب بمراحل مراجعة دقيقة لضمان دقة التصحيح وسلامة البيانات، وتحرص وزارة التربية على إعلان النتائج فور الانتهاء من هذه الإجراءات لضمان تقديم صورة واضحة وشاملة لأداء الطلاب.

نصائح هامة خلال فترة الانتظار

ننصح أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الموقع الرسمي بشكل دوري، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المواقع غير الموثوقة التي قد تسبب بلبلة، كما يُفضل تجهيز رقم الجلوس والبيانات الشخصية قبل الدخول للاستعلام، لضمان سهولة وسرعة الوصول إلى النتائج فور إعلانها.