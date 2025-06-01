لمزيد من الترفيه لأولادك استقبلي الآنتردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية 2025

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مزيجا فريدا من البرامج الكرتونية التي تجمع بين التسلية والمضمون الهادف، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى الكثير من العائلات ومع انطلاقة عام 2025، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها عبر الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البث وتعزيز تجربة المشاهدة في هذا المقال سنوضح لك بطريقة مبسطة كيفية استقبال التردد الجديد لقناة CN بالعربية

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

لتنزيل هذه القناة على القمر الصناعي النايل سات مجانا بكل سهولة لابد من معرفة التردد الجديد 2025 الخاص بها وهو على النحو التالي:

التردد 11277.

الاستقطاب الخاص بها عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة المتوفرة بها HD.

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة كرتون نتورك بالعربية إلى جهاز الاستقبال لديك، يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار إدخال تردد جديد أو الضبط اليدوي.

أدخل معلومات التردد المطلوبة بدقة، والتي تشمل التردد نوع الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب باستخدامه، سواء نايل سات أو عرب سات.

ابدأ عملية البحث عن القنوات وانتظر حتى يتم تحميل القناة بنجاح.

بعد العثور على القناة، احفظ التغييرات لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.

مميزات قناة CN بالعربي

هناك العديد من المميزات التي تجدها في القناة والتي تتلخص في السطور القادمة