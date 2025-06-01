تربية النجف إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في النجف إعلان وشيك للنتائج عبر الروابط الرسمية

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة النجف لحظة الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، حيث تعيش الأسر حالة من الترقب والقلق في انتظار هذه المرحلة المصيرية التي تُعد محطة انتقالية هامة في المسيرة التعليمية، إذ تفتح أبواب الانتقال نحو المرحلة المتوسطة، ما يجعل نتائجها محط اهتمام كبير.

وزارة التربية تستعد لإطلاق نتائج النجف إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية العراقية أن الجهود لا تزال متواصلة لإكمال رفع نتائج محافظة النجف عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، حيث ستكون متاحة من خلال موقع “نتائجنا” التعليمي المعتمد من الوزارة، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، الأمر الذي يُتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج دون الحاجة إلى مراجعة المدارس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

روابط نتائج السادس الابتدائي 2025 في النجف

من المقرر أن يتم طرح النتائج بصيغة ملفات PDF عبر روابط مباشرة، وذلك فور انتهاء مديرية تربية النجف من عمليات التدقيق النهائية للدفاتر الامتحانية، حيث تشمل الملفات أسماء المدارس وأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، ويمكن تحميلها على الهواتف أو الحواسيب الشخصية عبر الموقع الرسمي، ثم البحث داخلها عن النتيجة باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني، مما يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات بسرعة.

متى يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي في النجف؟

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن النتائج من المتوقع إصدارها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اعتمادها من اللجان المختصة، حيث سيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي فور جاهزيتها، ويُنصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على آخر التحديثات والروابط الموثوقة.

خطوات الاستعلام عن النتائج بسهولة

يمكن لأي طالب الحصول على نتيجته عبر الخطوات التالية، وهي: الدخول إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية، ثم اختيار قسم النتائج الامتحانية، بعد ذلك تحديد رابط نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف، تحميل الملف الخاص بالمحافظة، وأخيرًا استخدام خاصية البحث داخل الملف لعرض النتيجة باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني.