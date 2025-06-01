“هنا” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الأنبار والقادسية 2025 وعموم محافظات العراق

أعلنت كلاً من مديرية تربية الأنبار والقادسية، عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت مختلف أوراق الامتحانات، نظير أن العمل على رصد الدرجات بكل حيادية ومصداقية لضمان حصول الطلاب والطالبات على ما يستحقون من درجات في هذه المرحلة الدراسية، وبناءً عليه أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن النتيجة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية ومن بينها الأنباء والقادسية، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

فيما ستتمكن من الانتقال إلى صفحة النتائج.

اختيار مرحلة السادس الابتدائي الدور الأول.

فيما يمكنك اختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم تنزيل كشوفات نتائج المحافظة.

التي ستتمكن من معرفتها من خلال أسمك فقط.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظات العراق

كما يسهل قيامك باستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، بناءً على الخطوات التالية:-