اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائي والإعدادية الأزهرية خلال لحظات.. شوف نتيجتك “هنا”

يقوم قطاع المعاهد الأزهرية باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية عن الفصل الدراسي الثاني في غضون لحظات من الأن، نظير إمكانية الاستعلام عن النتيجة من قبل الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى أن ذلك جاء عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت كافة أوراق الامتحانات، ناهيك عن إمكانية الاستعلام عن النتيجة عقب ظهورها مباشرة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم يتم بعدها القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البوابة.

قم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية.

تحديد العام الدراسي 2025-2024.

فيما يمكنك إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نسبة نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الترم الأول

يذكر أن نسبة النجاح عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بلغت نحو 98.21%، فيما أن الإعدادية سجلت نحو 84.69%، بالإضافة إلى أن التوقعات تؤول بارتفاع نسبة نجاح الفصل الدراسي الثاني عن الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في غضون الساعات القادمة، عقب القيام بإعتمادها من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحيث يسهل على كل طالب وطالبة من الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسة.