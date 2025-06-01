أسعار الغاز الطبيعي اليوم.. كم تبلغ تكلفة التوصيل

زاد الإعتماد على الغاز الطبيعي، كونه المصدر الأساسي التي لا يمكن الاستغناء عنه داخل المنازل، فيما تبرز أهميته الكبيرة عقب استهلاك الغاز وقراءة العداد بشكل ملائم ومنتظم، من أجل ضمان الدقة الكاملة في الفواتير العمل على سدادها، ناهيك عن أن شركة “بتروتريد” توفر العديد من الوسائل الفريدة والحديثة من نوعها من أجل القراءة الشهرية التي تكون من داخل المنازل، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الغاز وتكلفة التوصيل خلال السطور التالية.

ما هي مستندات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟

وعن الوثائق الواجب إحضارها من أجل توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، جاءت بناءً على ما يأتي:-

إحضار نسخة من عقد الإيجار أو الملك للعقار.

كذلك تقديم إيصال مرافق كهرباء معني باسم المستفيد أو المشترك.

ناهيك عن تقديم نسخة من البطاقة الشخصية على أن تكون سارية.

تقديم إيصال السداد الخاص بتنفيذ الأعمال لتوصيل الغاز إلى المنازل.

تكلفة الغاز الطبيعي عند توصيله للمنازل

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إمكانية تقسيط مساهمة العملاء ضمن المشروع القومي المعتمد لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنزل، مؤكدة أن هذا النظام تم إلغاؤه منذ شهر يونيو الماضي، ليعود من جديد، بما يُتيح لجميع العملاء سداد كافة التكاليف المعنية بالتقسيط على مدار سبع سنوات، دن تقديم أي مقدمات أو حتى فوائد، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للعميل بعد الدعم المطروح من قبل الدولة تصل إلى 5200 جنيه، أي بقيمة 62 شهريًا يتم إضافتها إلى فاتورة الغاز الأرضي بشكل شهري، على أن تصل فترة السداد لـ 7 سنوات.