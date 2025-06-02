“بكام كيلو البانيه الآن” أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الإثنين 2 يونيو 2025

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق المحلية الإثنين الموافق 2 يونيو الحالي لعام 2025 مع بدء التعاملات اليومية الصباحية بالمزرعة، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية بمجلس الوزراء المصري أخر تحديث منذ قليل لأسعار الدواجن البلدي والساسو والبيضاء في المزرعة، فيما جاء ذلك الهبوط تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق المحلية لتتمثل بذلك كأخر تحديث منذ قليل وتكون على النحو التالي:

بلغ كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة الآن ليكون بقيمة 78 جنيه وتصل للمستهلك لتكون بقيمة نحو 93.67 جنيه.

بلغ كيلو الفراخ الساسو في المزرعة الآن ليكون بقيمة 85 جنيه وتصل للمستهلك لتكون بقيمة ما بين 95 جنيه إلى 105 جنيه.

بلغ كيلو الفراخ البلدي للمستهلك الآن ليكون بقيمة نحو 114.56 جنيه وذلك وفقا لأخر تحديث منذ قليل.

بلغ سعر كيلو الفراخ أمهات في المزرعة الآن ليكون بقيمة 58 جنيه وتصل للمستهلك لتكون بقيمة نحو 68 جنيه.

سعر البانيه والكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات، ليسجل ما بين 49 و56.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو البانيه، سجل الآن ما بين 195 إلى 220 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدبابيس، سجل الآن ما بين 140.5 إلى 151 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأوراك، سجل الآن ليكون عند قيمة 108 جنيه.

بلغ سعر كيلو صدور بالعظم، سجل الآن ليكون عند قيمة 145 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق