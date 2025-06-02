بكام سعر سبيكة 50 جرام.. أسعار الذهب في مصر عيار 21 الآن الإثنين 2 يونيو 2025

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو الحالي لعام 2025 في بدء التعاملات الصباحية، حيث جاء ذلك الهدوء بالرغم من التغييرات الطفيفة التي حدثت خلال الأيام الماضية، فيما سجل سعر جرام عيار 21 بالسوق المصري ليكون عند قيمة تبلغ حوالي 4590 جنيه مصري، أما عن الأسعار عالميا فقد سجل عند 3330 دولار أمريكي للاوقية الذهبية، كذلك فقد سجلت الأونصة لتكون عند 3292.10 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 الآن

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم بسوق الصاغة المحلية لتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي:

بلغ سعر جرام عيار 24، سجل الآن للبيع 5263 جنيه، وللشراء 5240 جنيه.

بلغ سعر جرام عيار 22، سجل الآن للبيع 4824 جنيه، وللشراء 4803 جنيه.

بلغ سعر جرام عيار 21، سجل الآن للبيع 4605 جنيه، وللشراء 4585 جنيه.

بلغ سعر جرام عيار 18، سجل الآن للبيع 3947 جنيه، وللشراء 3930 جنيه.

بلغ سعر جرام عيار 14، سجل الآن للبيع 3070 جنيه، وللشراء 3057 جنيه.

بلغ سعر جرام عيار 12، سجل الآن للبيع 2631 جنيه، وللشراء 2620 جنيه.

بلغ سعر الأونصة، سجل الآن للبيع 163693 جنيه، وللشراء 162982 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب، سجل الآن للبيع 36840 جنيه، وللشراء 36680 جنيه.

سعر السبائك الذهبية اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

تمثلت أسعار السبائك الذهبية اليوم في سوق الصاغة لعيار 21 لتكون بذلك كما يلي: