“بكام طن حديد عز الآن” سعر الحديد والاسمنت اليوم في سوق مواد البناء الإثنين 2 يونيو 2025

تباين سعر الحديد والاسمنت اليوم في سوق مواد البناء الإثنين 2 يونيو 2025 في بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث تراجع سعر طن الحديد بالأسواق المحلية بينما ارتفع سعر طن الأسمنت في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري، وتأتي تلك الأسعار وفقا لأخر تحديث من الأسعار المعلنة عبر البوابة المحلية التابعة لمجلس الوزراء في مصر علما بأن الأسعار تكون غير شاملة لقيمة النقل والنولون الذي يختلف من مكان لأخر ومن محافظة لأخرى.

سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على سعر الحديد اليوم في مصر الذي سجل هبوط جديد منذ قليل لتتمثل بذلك الأسعار وتكون على النحو التالي:

طن حديد الاستثماري، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 37392 جنيه.

طن حديد عز، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 39461 جنيه مصري

طن حديد المراكبي، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 37500 جنيه.

طن حديد بشاي، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 38500 جنيه.

طن حديد العشري، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 36200 جنيه.

طن حديد المصريين، يسجل بالأسواق قيمة تبلغ عند 38000 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

سجل سعر طن الاسمنت اليوم بسوق مواد البناء في بداية التعاملات اليومية الصباحية لتكون بذلك كالآتي: