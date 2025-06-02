مفاجأة جديدة للطن الآن” سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في الأسواق المحلية

استقر سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في الأسواق المحلية في بداية التعاملات الصباحية، حيث يعتبر الأرز الشعير من أبرز وأهم المحاصيل التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين كمصدر هام، وجاء ذلك الاستقرار والهدوء تزامنا مع قرب موسم الحصاد الفترة المقبلة، لذلك نقدم لكم السطور المقبلة أخر تحديث للأسعار الرسمية منذ قليل فتابعونا.

سعر الأرز الشعير اليوم في مصر

جاء أخر تحديث لسعر الأرز الشعير اليوم في مصر ببداية التعاملات اليومية لتتمثل بذلك وتكون على النحو الآتي:

يبلغ طن الأرز الشعير الرفيع للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 16،800 ويصل إلى قيمة 17،700 جنيه.

يبلغ طن الأرز الشعير العريض للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 17،500 ويصل إلى قيمة 17،700 جنيه.

يبلغ طن الأرز الأبيض الرفيع للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 25،000 ويصل إلى قيمة 26،000 جنيه.

يبلغ طن الأرز الأبيض العريض للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 27،000 ويصل إلى قيمة 29،000 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق المحلية المصرية لتكون كما يلي:

يبلغ كيلو الأرز الشعير الرفيع للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 16 ويصل إلى قيمة 18 جنيه.

يبلغ كيلو الأرز الشعير العريض للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 17.5 ويصل إلى قيمة 18 جنيه.

يبلغ كيلو الأرز الأبيض الرفيع للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 25 ويصل إلى قيمة 26 جنيه.

يبلغ كيلو الأرز الأبيض العريض للحبة، ليتراوح الآن ويكون ما بين 27 ويصل إلى قيمة 29 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

تمثلت أسعار السلع الغذائية اليوم مع بداية التعاملات لتكون بذلك على النحو التالي: