تحديث جديد منذ قليل.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025 حالة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية وذلك مع بدء التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر صرف الدولار بالبنك المركز وفقا لأخر تحديث عند قيمة تبلغ نحو 49.65 جنيه مصري للشراء وكذلك تسجل عند قيمة تبلغ نحو 49.75 جنيه مصري للبيع، فيما يتابع كافة المواطنين سعر الصرف بشكل يومي لأن له تأثير على حركة السوق بشكل مباشر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل أخر تحديث منذ قليل لسعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات في بعض البنوك لتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي:

سعر الدولار بالبنك الأهلي، سجل الآن قيمة تبلغ 49.68 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر، سجل الآن قيمة تبلغ 49.68 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار ببنك القاهرة، سجل الآن قيمة تبلغ 49.68 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار ببنك الإسكندرية، سجل الآن قيمة تبلغ 49.66 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.76 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار ببنك CIB، سجل الآن قيمة تبلغ 49.68 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار ببنك فيصل، سجل الآن قيمة تبلغ 49.65 جنيه مصري للشراء، وعند نحو 49.75 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية الإثنين 2 يونيو

جاءت أسعار العملات اليوم وفقا لأخر تحديث صادر في البنك المركزي المصري لكل من العملة العربية والاجنبية للتتمثل بذلك كما يلي: