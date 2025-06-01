“تطورات وأحداث مفاجئة” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية

يترقب الجمهور بالوطن العربي موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الموسم السادس، حيث تكون تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، كما أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من التشويق والإثارة والتميز حيث يواجه عثمان الكثير من التحديات والمواجهات الجديدة وكذلك تظهر مفاجأت بشأن صوفيا وبالا وهو ما سنتابعه في أحداث الحلقة القادمة.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

من المقرر بأن يكون موعد عرض الحلقة القادمة من مسلسل قيامة عثمان 194 مساء يوم الأربعاء القادم الذي يوافق 4 يونيو الحالي لعام 2025 وتعرض مدبلجة على قناة اي تي في التركية وتعرض الحلقة في الساعة 9 بتوقيت كل من دولة مصر والسعودية، بينما تعرض الحلقة مساء يوم الخميس القادم الذي يوافق 5 يونيو الحالي لعام 2025 وتكون باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وتعرض الحلقة في الساعة 10 بتوقيت كل من القاهرة والمملكة، كما يمكنكم متابعة الحلقة باللغة العربية من خلال منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 نايل سات

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

التردد الجديد للقناة من خلال 12034.

معدل الترميز يكون عبر 27500.

فيما يأتي تصحيح الخطأ وهو 3/4.

أما معدل الاستقطاب يكون عمودي.

تردد قناة atv التركية الجديد على نايل سات