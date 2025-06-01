تربية الديوانية تعلن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني

أعلنت تربية الديوانية، مساء اليوم الاحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع مدارس المحافظة، وذلك بعد أعلان الانتهاء بشكل نهائي عن كافة عمليات تصحيح ومراجعة كافة أوراق طلاب وطالبات الصف السادس خلال الأيام القليلة الماضية، في جميع مراكز الفحص والمراجعة في المحافظة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وقد انتهت امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول في جميع مدارس محافظة الديوانية يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو من العام الجاري، لذلك بدأت مراكز التصحيح والمراجعة المخصصة من قبل مديرية التربية في محافظة الديوانية، في أعمال تصحيح وجمع درجات طلاب وطالبات تلك المرحلة الدراسية الهامة، حيث بدأت المحافظات في اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول منذ يوم الجمعة الماضي الموافق الثلاثون من شهر مايو من العام الجاري، حيث تستمر المحافظات في اعلان النتائج حتي نهاية الأسبوع الجاري من شهر يونيو من العام الجاري.

نتائج السادس الابتدائي الديوانية

وقد نشرت مديرية التربية في محافظة الديوانية، عبر حسابها الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، مساء آليوم نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظة، حيث دعت الطلاب والطالبات في الحصول على النتائج سواء من محركات البحث أو من خلال التوجة غدا الاثنين الموافق الثاني من شهر يونيو من العام الجاري من أجل الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

رابط نتائج السادس الابتدائي الديوانية

ويمكن في الوقت الحالي الدخول من هنا، من أجل الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الديوانية، بعد اعلانها رسميا.