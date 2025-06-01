«تم الرفع» نتائج السادس الابتدائي الأنبار 2025 على رابط نتائجنا.. مبروك النجاح

نتائج السادس الابتدائي الأنبار 2025، أعلنت وزارة التربية العراقية الآن أن النتائج في مرحلة الرفع حالياً ومن المتوقع أن تظهر خلال الساعات القادمة، لذلك يجب على جميع الطلاب الاستعداد جيداً ومراقبة المواقع الرسمية التي سوف يتم تنزيل النتيجة عليها، لذلك سوف نعرض لكم الآن طريقة الاستعلام على النتائج تابعوا معنا.

نتائج السادس الابتدائي الأنبار 2025

الآن احصل على النتائج بكل سهولة من خلال عدة خطوات فقط، إليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الأنبار 2025 كما يلي:

توجه إلى زيارة نتائجنا الرسمي.

ثم اضغط على أيقونة نتائج السادس الابتدائي الظاهرة أمامك

اكتب اسم المحافظة التي تنتمي إليها (الأنبار).

اكتب رقم الجلوس/ الرقم الامتحاني الخاص بك.

أدخل باقي البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق.

اضغط على زر عرض النتيجة.

عندئذ سوف تظهر النتيجة أمامك ويمكنك معرفة درجات كل مادة.

نتائج السادس الابتدائي في العراق

تم رفع معظم نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الأول على موقع نتائجنا الرسمي ويمكن للطلاب الحصول عليها بكل سهولة، وفي هذه اللحظة أعلنت وزارة التربية العراقية عن رفع نتائج محافظة الأنبار ولكن باقي المحافظات الآخرى لم تعلن لاي تفاصيل عن موعد صدور نتائج السادس الابتدائي مثل دهوك والمثنى.

نصائح للطلاب

بعد ظهور نتائج السادس الابتدائي في العراق، يجب على الطلاب الاطلاع على بعض النصائح الهامة والتي سوف تفيد في هذه اللحظة، وهي كلآتي: