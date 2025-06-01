“برقم الجلوس فقط” خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعداديه الازهريه 2025 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعداديه الازهريه 2025 الترم الثاني، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه حتى هذا الوقت يتم استكمال أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لذلك يترقب أولياء الامور موعد ظهور النتائج للفصل الدراسي الثاني بالعام الحالي 2024-2025 وبالأخص تزامنا مع الانتهاء من عقد الاختبارات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعداديه الازهريه

أشارت بعض من المصادر الرسمية بقطاع المعاهد الأزهرية أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكافة الأوراق بالمراكز الامتحانية على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون ذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي لعام 2025، وسيتم إعلانها بشكل رسمي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويكونذ لك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت بذلك على النحو التالي: