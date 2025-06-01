ضحك وفرح طول اليوم.. تردد قناة وناسة Wanasah TV استمتع مع عالم لولو على مختلف الأقمار الصناعية

قناة وناسة من القنوات المميزة التي تستهدف الأطفال في مختلف الدول العربية حيث انها تقدم محتوى تعليمي وتر فيه لهم لكي يستمتعوا على مدار اليوم وفي نفس الوقت يتعلمون الكثير من الأمور المميزة وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة الجديد 2025 وخطوات استقبالها بكل سهولة على جهاز التلفاز باشارة واضحة بدون تقطيع أو تشويش لذلك تابعونا الآن.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

هناك الكثير من الاقمار الصناعية التي يمكن من خلالها استقبال قناة وناسة للاستمتاع بها على مدار الـ 24 ساعة وتأتي بيانات تردد مختلف الاقمار كالتالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11270 أو 11430

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 3\4 أو 5\6

الجودة: HD او SD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 12399 أو 11270

الاستقطاب: افقي H او عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 3\4 أو 4\3

الجوده: HD

كيفية استقبال قناة وناسة كيدز على جهاز التلفاز بإشارة قوية

يمكن بكل سهولة استقبال قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بكم والاستمتاع مع جميع الشخصيات على مدار اليوم وتأتي خطوات الاستقبال كالتالي:

تأكد من تشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال (الريسيفر).

ثم بعد ذلك اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالريسيفر.

بعدها ابحث عن خيار التركيب او التثبيت او الاقمار الصناعية.

ثم اختر التثبيت اليدوي او اضافة تردد جديد.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه سواء كان نايل سات او عرب سات.

قم بإدخال جميع بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة.

ثم اضغط على زر بحث وانتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة.

بعد ظهور قناة وناسة في قائمة القنوات قم بحفظها بالضغط على زر حفظ او موافق.

الاغاني المعروضة على قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة بتقديم مجموعة متنوعة من الاغاني والاناشيد الموجهة للأطفال والتي تهدف إلى الترفيه والتعليم ومن أبرز الأغاني التي يتم عرضها عبر القناة: