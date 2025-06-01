وحش الكاميرا عملاق البطارية سعر و مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra هاتف رجال الأعمال

في عالم التكنولوجيا المتسارع، يبرز هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra كأحد أبرز الخيارات المتاحة لرجال الأعمال ومحبي التقنية يعرف هذا الهاتف بكونه وحش الكاميرا وعملاق البطارية، إذ يجمع بين التصميم المبتكر والمواصفات العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا، سيتم استعراض مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra وسعره، مع تسليط الضوء على خصائصه الفريدة.

مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra

يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بتصميم أنيق وجذاب، حيث يتميز بشاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، توفر دقة عرض 3200 × 1440 بكسل تتمثل جمالية التصميم في الحواف المنحنية التي تعكس الضوء بطرق جذابة، إضافةً إلى دعمه لتقنية معدل التحديث العالي 120 هرتز، مما يضمن سلاسة الاستخدام أثناء التصفح ومشاهدة المحتوى.

لا يمكن الحديث عن Galaxy S25 Ultra دون الإشارة إلى قوة كاميرته يتميز الهاتف بنظام كاميرا رباعي يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف الذكية في السوق من حيث جودة الصور تتمتع الكاميرا بإمكانيات تصوير مذهلة، حيث يمكنها التقاط تفاصيل دقيقة في ظروف إضاءة مختلفة إضافةً إلى ذلك، يوفر الهاتف عدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع خاصية تقريب بصري حتى 10x، مما يعزز من إمكانيات التصوير في المسافات البعيدة.

تحتوي جميع النماذج على معالج من نوع Exynos 2200، أو Snapdragon 8 Gen 2 بحسب المنطقة، مما يضمن تجربة أداء سلسة وسريعة يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة One UI 5.1، مما يسهل التنقل بين التطبيقات والمهام المختلفة تتراوح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بين 12 و16 جيجابايت، مما يضمن أداءً ممتازًا حتى في التطبيقات الأكثر استهلاكًا للموارد.

من أبرز ميزات Galaxy S25 Ultra عملاق البطارية يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهو ما يوفر له autonomie ممتازة يمكن شحن الهاتف بسرعة باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتميز أيضا بدعمه للشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية أو السماعات اللاسلكية.

سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra