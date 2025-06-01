فرصة ماتتعوضش .. خطوات التسجيل في منحة الطلبة في التربية العراقية 8000 دينار عراقي ” الشروط المطلوبة “

تقدم وزارة التربية العراقية منحة مالية بقيمة 8000 دينار عراقي للطلاب وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتخفيف الاعباء المالية عن الاسر ذات الدخل المحدود تاتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان استمرارية الطلاب في مسارهم الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، وفيما يلي سوف نوضح لكم الشروط وخطوات التسجيل للاستفادة منها لذلك تابعها معنا الان السطور القليله القادمه.

شروط الحصول على منحة الطلبة 8000 دينار عراقي

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تضع وزاره التربيه العراقيه مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها وهي كالتالي:

أن يكون الطالب عراقي الجنسيه ومقيما بشكل دائم داخل العراق.

ان يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربيه العراقيه.

ان تكون الاسرة ذات دخل محدود أو غير قادرة على توفير المستلزمات الدراسية الأساسية.

الالتزام بالدوام المدرسي المنتظم دون تسجيل غيابات متكررة قد تؤثر على الأداء الدراسي للطالب.

ألا يكون الطالب قد استفاد من برامج دعم أخرى مماثلة في السنوات الماضية.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة التي تثبت الحاله الماديه والاجتماعيه للطالب وعائلته.

خطوات التسجيل في منحة الطلبة 8000 دينار عراقي

للتسجيل في منحة الطلبة يمكن اتباع الخطوات التالية عادة عبر الموقع الرسمي لوزاره التربيه العراقيه: